Metro A chiusa, treni cancellati, autobus fuori servizio e lunghe file per i taxi. È questa la situazione a Roma a causa dello sciopero generale del 13 dicembre. Respinta dal TAR del Lazio la richiesta di precettazione a 4 ore del ministro dei Trasporti Salvini, la protesta ha una durata di 24 ore, dalle 21 di giovedì 12 a quelle di venerdì 13. Disagi per i tanti turisti e lavoratori pendolari, bloccati alla stazione Termini in attesa di soluzioni alternative per i propri trasporti.

