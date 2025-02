“C’è una guerra interna tra le agenzie di intelligence? Ho letto quello che i giornali raccontano. Mi fido del sottosegretario Mantovano che ha il dossier dei servizi sulla scrivania. Gli attuali vertici dell’intelligence sono persone di assoluto livello e assoluto spessore. In passato qualche problema c’è stato ma questo tema non c’è sulla mia scrivania”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere del Villaggio olimpico, in vista di Milano-Cortina 2026, all’ex Scalo Porta Romana, a Milano.

