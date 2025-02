Due persone sono state uccise in un agguato avvenuto in strada in II traversa via Janfolla, quartiere Miano, nella zona nord di Napoli. Si tratta di un 34enne e un 32enne, entrambi pluripregiudicati. L’agguato è avvenuto intorno alle 18.15. I due erano a bordo di uno scooter quando sono stati avvicinati da due persone a loro volta a bordo di uno scooter, che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco. Il 32enne F.A. è morto sul colpo, mentre il 32enne S.A. è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli, dove è deceduto poco dopo. La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Upgsp della questura di Napoli, del commissariato di Scampia e della Squadra mobile.

