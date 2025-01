Gli uomini della Guardia di Finanza di Bologna e di Parma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca, a carico di un parmigiano – di fatto sconosciuta al Fisco – risultato commerciante di auto di pregio (perlopiù d’epoca e comunque da considerarsi di lusso). Per non attirare le attenzioni del Fisco, l’indagato avrebbe adoperato vari escamotage, come l’interposizione fittizia di diversi prestanome, false radiazioni “per esportazione” delle autovetture (che, private delle targhe, potevano essere commercializzate senza alcuna formalità), l’utilizzo di metodi di pagamento non tracciabili (prevalentemente contante) e conti correnti esteri (in parte detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata). Sequestrate diverse auto tra cui Ferrari 340 MM Vignale Spider, Ferrari 275 GTB, Ferrari 599 GTB Fiorano, Ferrari Daytona, Ferrari 458 Italia, Lamborghini Murcielago, Lamborghini Miura, Porsche 996, Porsche 997 e Lancia Aurelia B24 Spider America oltre a 435mila euro in contanti, 176mila euro su un conto corrente e 61 orologi.

