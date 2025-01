I fatti ricordano quelli denunciati pochi giorni fa da un'altra attivista a Brescia

Presenterà opposizione alla richiesta di archiviazione una attivista di Extinction Rebellion che ha denunciato di essere stata costretta a spogliarsi nella Questura di Bologna durante una perquisizione. Valentina Corona, 34 anni, ha raccontato di essere stata portata in Questura dopo una protesta in piazza Maggiore il 9 luglio scorso, in occasione del G7 Scienza e tecnologia. In Questura, ha raccontato, è stata fatta spogliare e piegare in un bagno, sotto gli occhi dell’agente di polizia che la stava perquisendo. I fatti ricordano quelli avvenuti pochi giorni fa a Brescia, quando altre attiviste hanno raccontato di essere state costrette a spogliarsi e fare squat in Questura.

La Procura di Bologna ha presentato richiesta di archiviazione ritenendo che la poliziotta non abbia commesso abuso in quanto “non era a conoscenza delle ragioni in forza delle quali l’interessata doveva essere sottoposta a perquisizione, né aveva ricevuto indicazioni sulle modalità da seguire nel corso dell’atto di controllo”.

L’avvocato Ettore Grenci, che difende l’attivista, ritiene però che “dagli atti emerge esplicitamente che all’agente era stato ordinato di perquisire per ricercare materiali di propaganda, quindi non può essere vero che non sapeva cosa stesse facendo”.

L’attivista aggiunge: “La mia dignità personale è stata lesa da quello che mi è successo all’interno della questura di Bologna, che è qualcosa che nno dimenticherò mai. In quel momento ho sentito che una cittadina sotto la tutela dello Stato veniva sottoposta a un trattamento umiliante e ingiusto. Mi colpisce che sia arrivata questa richiesta di archiviazione e che nemmeno due settimane dopo la notifica, che è avvenuta il 2 gennaio, altre donne come me appartenenti al mio movimento siano state costrette allo stesso trattamento nella Questura di Brescia. Lo trovo indegno e penso che questa richiesta di archiviazione sia un’occasione mancata. Anche per questo oggi è più che mai necessario presentare opposizione”.

