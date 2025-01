“Ho inserito la lettera nel fascicolo per far comprendere le sue condizioni”. Così Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti, nel luglio 2022. L’avvocato si riferisce al messaggio ricevuto in carcere dalla sua assistita: una proposta di matrimonio da parte di un suo spasimante che dice di volerla sposare proprio perché ha ucciso la figlia. Proposta accettata con entusiasmo dalla 39enne. “Questo dimostra ancora una volta il suo bisogno e la sua pericolosità anche verso se stessa”, sottolinea Alessia Pontenani confermando di aver chiesto una nuova perizia psichiatrica per la donna.

