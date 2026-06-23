Caso Schwazer, Abodi: “Sono spiazzato”

“Il caso Schwazer? Sono spiazzato perché non riesco a comprendere. Non avendo avuto modo di avere qualche informazione diretta, mi fermo su questa prima reazione perché sarei inopportuno. Credo che di fronte ad una situazione di questo tipo così grave dopo i precedenti si ha bisogno di qualche certezza in più, che non può essere limitata alla lettura delle agenzie”. Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine del convegno ‘Investire nei giovani, costruire comunità’ a Palazzo Carpegna, sull’ultima vicenda di doping che coinvolge l’ex marciatore azzurro Alex Schwazer, sospeso dall’Agenzia Nazionale Antidoping tedesca dopo essere risultato positivo all’Epo durante un controllo in Germania.