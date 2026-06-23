Napoli: 21enne ucciso, il parroco: "Era un lavoratore, nessun legame con i clan"

“La madre mi ha detto di aver sentito gli spari e le grida del figlio. Poi lo ha trovato a terra. La mattina si svegliava presto per andare a lavorare, non era legato alla malavita. Resta il fatto che ci troviamo in uno spiraglio di violenza e cattiveria che ci addolora e fa male”. Sono le parole di don Salvatore Cinque, il parroco della chiesa di Sant’Alfonso e San Gerardo a via Janfolla, giunto per dare conforto alla famiglia della vittima, Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte a Miano, quartiere della zona nord di Napoli. Un giovane vivace, lontano da ambienti della malavita e gran lavoratore: per anni impiegato in un panificio di fronte alla chiesa, prima di trovare di recente una nuova occupazione.