(LaPresse) – Terminati i lavori dei vigili del fuoco al lavoro a Genova, nel quartiere del Lagaccio, dove è crollato un muro di contenimento in via dei Cinque Santi. I detriti hanno colpito alcune auto parcheggiate: due famiglie sono state evacuate. Dopo il cedimento del muro che si è riversato sulla costa pedonale per tutta la mattina sono state effettuate verifiche da parte dei vigili del fuoco in merito a eventuali dispersi, poi concluse intorno all’ora di pranzo

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata