Un centinaio di attivisti del centro sociale Leoncavallo, a Milano, si sono radunati questa mattina di fronte all’immobile occupato dal settembre del 1994, in attesa dello sgombero annunciato per la giornata odierna. “Siamo qui perché siamo giunti a un ulteriore capitolo di questa vicenda surreale. Questo è il 130° presidio contro lo sfratto. I collettivi e le associazioni del Leoncavallo sono passati di generazione in generazione, come nel mio caso, e fortunatamente ne sono arrivate altre in attesa di una soluzione”, ha dichiarato Daniele Farina, storico esponente del centro sociale, a margine del presidio.

“Le uniche notizie che abbiamo provengono dai media e dai vertici in Prefettura, ma le associazioni non sono mai state invitate a tali incontri. Si parla di soluzioni alternative, ma al momento non esiste alcun tavolo di confronto”. Farina ha aggiunto: “Questo presidio si rafforza con il tempo, e il Comune di Milano, che è una delle parti principali del problema, potrebbe anche essere parte della soluzione. Oggi vedremo cosa accadrà, se la ‘liturgia del rito Ambrosiano’ verrà rispettata. L’immobile, come è evidente, non è vuoto. L’ufficiale giudiziario arriverà, constaterà la situazione e probabilmente rinvierà lo sgombero. Per ora, fortunatamente, non abbiamo visto la forza pubblica, altrimenti ce ne saremmo accorti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata