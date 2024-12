Presidio di protesta da parte di qualche centinaio di persone fuori dal centro sociale Leoncavallo in via Watteau a Milano, in occasione della notifica del provvedimento di sfratto nei confronti dello storico spazio autogestito da parte dell’ufficiale giudiziario. L’esecuzione dello sgombero, però, non è stata ancora effettuata.

