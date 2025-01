Botti e fuochi d’artificio anche in piazza Duomo a Milano, come in tutte le grandi città italiane. Nelle immagini i festeggiamenti andati in scena nel centro del capoluogo lombardo, allo scattare della mezzanotte che ha segnato l’arrivo del 2025. Forte la presenza delle forze dell’ordine in piazza.

