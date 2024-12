Da quattro a otto detenuti del carcere di Verbania escono ogni giorno dalle loro celle per recarsi al lavoro nel laboratorio della Banda Biscotti, un progetto della cooperativa Il Sogno. Si producono biscotti e panettoni e il periodo di Natale è quello più intenso: anche per questo da agosto in avanti gli inserimenti lavorativi aumentano.

I detenuti che lavorano alla Banda Biscotti usufruiscono dell’art. 21 per poter uscire dal carcere e sono inseriti nella cooperativa come lavoratori regolari con il contratto collettivo delle cooperative sociali. Ecco come si impasta nel laboratorio che si trova ai ‘barabitt’, che in dialetto locale è il nome che avevano i minori reclusi nel carcere minorile. Credit immagini: Banda Biscotti

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata