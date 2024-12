Quattro operai tutti di origini egiziane sono saliti stamattina su una gru in un cantiere di via Silvio Pellico, 10 nel pieno centro storico di Milano. La protesta è iniziata intorno alle 8.30. Sul posto tre mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di Milano. In questi minuti è in atto un tentativo di mediazione con polizia, rappresentanti sindacali e titolare dell’impresa che, a detta dei manifestanti, non avrebbe regolarizzato alcuni pagamenti. Gli operai sono addetti ai lavori di ristrutturazione di una palazzina storico-residenziale.

“L’azienda subappaltatrice di questo cantiere dice di avere effettuato un pagamento di 150mila euro ma, dopo pochi giorni, si è accorta che il pagamento non era stato effettuato per pagare i dipendenti”, ha spiegato Trifone Radogna di Feneal Uil, sotto l’edificio. “Al momento di erogare la seconda tranche di 72mila euro, sentendo la subappaltatrice ha detto che si sarebbe occupata direttamente del pagamento degli stipendi. Per fare questa procedura bisogna sapere gli importi delle buste paga e cercare di tranquillizzare i ragazzi e farli scendere per spiegargli un attimo la situazione. Ci sono tre ragazzi sulla gru e uno sul ponteggio e, al momento, non hanno intenzione di scendere”.

