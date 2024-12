“Mio padre ha conosciuto anche tanta sofferenza. Lo stravolgimento della sua e della nostra vita, durante il periodo nero giudiziario, fu dolorosissimo, per lui e per noi. Mia padre ha conosciuto la persecuzione, l’infamia, l’ingiustizia e la gogna mediatica. Vedere un padre stritolato in questa morsa feroce faceva tanto male, ma le sue infinite risorse e la vicinanza della famiglia lo salvarono. Si rialzo e si rinventò”. Lo ha detto Maria Vittoria Pillitteri, figlia dell’ex sindaco di Milano Paolo, nel suo discorso funebre durante il funerale del padre. “Mi fa piacere – prosegue – leggere in questi giorni parole molto belle sui giornali. Ieri c’è stato l’abbraccio caloroso della sua città, Milano. Lui era molto amato, perché era veramente difficile non volergli bene. Finalmente la grandezza personale di mio padre è riconosciuta e celebrata”, ha aggiunto.

