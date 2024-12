Nelle immagini i danni all’ingresso del deposito di stoccaggio Eni esploso lunedì a Calenzano in provincia di Firenze. I vetri del capannone sono infranti. Nell’area si è stabilita la pattuglia di giornalisti e operatori che coprono la notizia della tragedia in cui hanno perso la vita 5 persone. Oltre l’ingresso è vietato ai non addetti ai soccorsi e alle indagini. 26 i feriti di cui 9 ricoverati.

