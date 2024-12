Il camionista: "Sopravvissuto perché ero in coda". La procura di Prato ha aperto un fascicolo senza ancora specificare l'ipotesi di reato

Sono stati ritrovati i corpi senza vita di due dei dispersi nell’esplosione della raffineria, avvenuta ieri a Calenzano, in provincia di Firenze. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Il bilancio delle vittime dell’incidente sul lavoro sale dunque a 4. Proseguono le ricerche degli altri dispersi.

I vigili del fuoco hanno ritrovato i cadaveri di due dei tre dispersi tra le macerie dell’area pensiline di carico del deposito Eni, quella da dove sarebbe partita la deflagrazione. Proseguono le ricerche della terza persona che da ieri risulta dispersa. Le persone rimaste ferite nell’esplosione sono 26, nove delle quali sono state portate in ospedale. Soltanto una delle vittime finora è stata identificata: si tratta dell’autotrasportatore 51enne Vincenzo Martinelli, originario di Napoli ma residente a Prato. La procura di Prato ha aperto un fascicolo senza ancora specificare l’ipotesi di reato.

Camionista: “Io sopravvissuto perché ero in coda”

“Sono un miracolato, oggi devo essere felice perché posso ancora stare con mia moglie e con mio figlio. Non erano ancora le 10.30. Ero in attesa di entrare al carico quando c’è stato il boato. Non so dire perché. Ero dietro le pensiline, l’esplosione ha spaccato tutti i vetri del mio mezzo e mi ha ridotto così. Ho sentito le schegge conficcarsi nel viso”. Lo dice in una intervista a Repubblica Marco Giannini, 53 anni, che ieri era in coda per il rifornimento con il camion quando si è verificata l’esplosione a Calenzano, in provincia di Firenze.

“Ho capito che dovevo scappare via da lì il più veloce possibile. Sono sceso dal mezzo e mi sentivo ancora stonato, non riuscivo a correre, ma ce l’ho fatta a raggiungere l’uscita. Lì ho trovato altri autisti riusciti a scappare come me da quell’inferno e abbiamo chiamato i soccorsi”, afferma il 53enne ricoverato nell’ospedale Careggi di Firenze .

