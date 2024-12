Foto da Facebook comune Calenzano

Il sopralluogo di Giuseppe Carovani nell'area devastata dallo scoppio che ha provocato almeno due morti, 9 feriti e tre dispersi

Il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani ha effettuato un sopralluogo nell’area dell’esplosione avvenuta nel deposito Eni e ha parlato di una situazione impressionante e indescrivibile.

“Vedere come sono ridotti tutto il piazzale, le autocisterne che sono sotto è veramente impressionante. Immagino chi era lì a lavorare e che ha subito ferite e chi purtroppo non ce l’ha fatta. Speriamo che” per i dispersi “l’esito non sia nefasto come quello che ci si può aspettare, sono in corso ancora i lavori di ricerca di eventuali sopravvissuti, ma la situazione è davvero indescrivibile“, ha dichiarato il primo cittadino al termine del sopralluogo effettuato insieme all’europarlamentare del Pd Dario Nardella.

L’esplosione di questa mattina ha causato la morte di due persone il ferimento di altre nove, mentre sono tre i dispersi.

