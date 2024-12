Foto da Facebook

Una colonna di fumo è visibile dai comuni vicini, lo scoppio in un deposito Eni

Una forte esplosione si è verificata in una raffineria a Calenzano. “La colonna di fumo è visibile anche dai comuni vicini, sul posto il sistema regionale di emergenza sanitaria, vigili del fuoco e forze dell’ordine”, comunica sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Da quanto si apprende, l’esplosione, intorno alle 10,20, è avvenuta nel deposito Eni in via Gattinella a Calenzano (Firenze). Al momento non si sa se ci sono persone coinvolte.

Prefettura Firenze: 2 morti, 8 feriti e 4 dispersi

Sono due le persone morte in seguito all’esplosione. Lo si apprende dalla prefettura di Firenze che ha riunito il centro coordinamento soccorsi. I feriti, sempre secondo quanto fa sapere la prefettura, sono otto e ci sarebbero ancora quattro persone disperse. Intanto, il Dipartimento della protezione civile ha attivato It alert per un raggio di 5 km dalla zona di esplosione per invitare i cittadini a tenere chiuse le finestre e non avvicinarsi alla zona.

Eni: “Fiamme in zona pensiline, non interessati serbatoi”

“Eni conferma che questa mattina è divampato un incendio presso il deposito di carburanti a Calenzano (Firenze) e che i Vigili del Fuoco stanno operando per domare le fiamme che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi“, si legge in una nota di Eni.

Firenze, Comune Calenzano: “Non avvicinarsi ad area esplosione, chiuse porte e finestre”

Il comune di Calenzano invita la cittadinanza a non avvicinarsi nell’area dell’esplosione e di tenere chiuse porte e finestre. “Si è verificata un’esplosione nell’area Eni nei pressi del campo sportivo (via del Pescinale). L’area dell’incidente è circoscritta. Al momento sono in corso le verifiche del caso. Invitiamo la popolazione a non avvicinarsi all’area interessata. Ai residenti in zona raccomandiamo di tenere chiuse porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione”. Così il Comune di Calenzano sui social subito dopo l’esplosione avvenuta nel deposito Eni in via Gattinella a Calenzano (Firenze).

Chiusa uscita A1 e stop alla circolazione dei treni

In seguito all’esplosione l’uscita di Calenzano dell’A1 è chiusa in entrambe le direzioni. Autostrade sul proprio sito invita a utilizzare i caselli di Scandicci o di Barberino del Mugello per uscire dall’Autosole. Il sito Infomobilità di Rfi fa sapere che è sospesa anche la circolazione dei treni sulle linee ferroviarie convenzionali Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia per l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine e che quindi i convogli subiranno limitazioni e cancellazioni.

