Quindici anni e due mesi è la pena definitiva a cui è stato condannato Finnegan Lee Elder, accusato dell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega avvenuto a Roma nel luglio del 2019, insieme ad un suo connazionale.

L’altro imputato, Gabriele Natale Hjorth, si trova invece agli arresti domiciliari, in un villino a Fregene, in provincia di Roma, per scontare, la condanna a 11 anni e 4 mesi, ma mentre per Elder la procura generale dell’Appello non presentò ricorso in Cassazione, per Hjorth è stato presentato ricorso.

