Sconto di un terzo di pena ai 2 killer nella sentenza d’appello bis

“Mi sento piuttosto bene. Accettiamo la decisione della corte. È stata una strada lunga e dura per tutti noi. Non dimenticheremo mai l’agente Rega e non dimenticheremo mai i nostri figli”. Sono le prime parole in tribunale di Ethan Elder, padre di Finnegan Lee Elder che nel 2019, a 18 anni, ha ucciso in concorso con Gabriel Natale Hjorth il carabiniere Mario Cerciello Rega a Roma. La Corte d’appello capitolina ha ridotto la pena per entrambi di un terzo: 15 anni e due mesi di carcere per Elder, che ha materialmente accoltellato a morte il carabiniere, e 11 anni e quattro mesi a Hjorth per concorso anomalo. “Non penso potessimo chiedere una decisione migliore. Siamo fieri del sistema italiano e del sistema americano. Grazie a tutti”, ha aggiunto l’uomo.

