Il guasto alla rete elettrica sarebbe stato risolto

Mattinata di ritardi fino a 220 minuti e disagi in Stazione Centrale a Milano, dove centinaia di persone sono rimaste in attesa dei treni. Il problema, secondo quanto dichiarato da Trenitalia, un guasto alla rete elettrica che sarebbe stato risolto. I ritardi accumulati sono in via di smaltimento.

