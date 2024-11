Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Santo Romano, nella Chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, a Casoria. Gli amici del 19enne ucciso a colpi di pistola per una scarpa calpestata, tra lacrime e applausi, hanno accompagnato il feretro in chiesa in sella a decine di scooter. All’arrivo in chiesa un fragoroso applauso è esploso tra le migliaia di presenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata