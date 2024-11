L'incidente nella notte, intervenuti vigili del fuoco e carabinieri

Una donna di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte in via Martin Luther King, a Jesolo, in provincia di Venezia. La donna era al volante della sua auto, una Smart, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro uno degli alberi della strada. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4 e hanno messo in sicurezza la piccola auto.

Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba.

