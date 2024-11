L'autista del mezzo, un uomo di 60 anni, non avrebbe riportato alcuna conseguenza

Una ciclista donna di 63 anni è morta dopo essere stata investita da un camion in via Galileo Galilei a Seregno, Monza Brianza. L’episodio si è verificato questa mattina poco prima delle 11:30. L’autista del mezzo, un uomo di 60 anni, non avrebbe riportato alcuna conseguenza. Sul posto personale Areu, un’automedica, un’ambulanza e le forze dell’ordine.

