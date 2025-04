Si tratterebbe di una 40enne di origine cinese

Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nel greto del fiume Entella a Chiavari nel Levante genovese. Il ritrovamento è avvenuto in mattinata, a scoprire il cadavere è stata un’insegnante che si trovava in zona per portare in gita una scolaresca. Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Da un primo esame visivo si tratterebbe di una donna di circa 40 anni, di origini cinesi che non è ancora stata identificata.

Non sarebbero emersi segni di violenza ma sul caso è stato aperto un fascicolo per accertamenti e il corpo trasferito all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale San Martino di Genova per l’autopsia.

