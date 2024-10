Immagine d'archivio

L'omicidio in corso Umberto poco prima delle 2 di notte

Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte a Napoli. La sparatoria è avvenuta nel centro della città, in corso Umberto, poco prima delle 2 di notte. Sull’accaduto indaga la Squadra mobile della Questura partenopea. L’omicidio è avvenuto all’angolo tra corso Umberto I e via Carminiello al Mercato. La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Squadra mobile di Napoli.

