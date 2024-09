La modella ha condiviso sui propri canali di essersi sottoposta a un'operazione per la rimozione del tumore

Con un post su Instagram in cui ha pubblicato foto e diversi video direttamente dall’ospedale, Bianca Balti ha annunciato di essere stata operata per un cancro ovarico. “Era una cancro ovarico al terzo stadio, hanno trovato un sacco di roba ma l’hanno tolta e adesso sto bene“, ha detto la modella nel video da lei condiviso in cui ha sottolineato di avere “un lungo viaggio davanti”. “So che lo sconfiggerò, per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza”, si legge nelle poche righe a corredo dei video.

