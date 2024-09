L'annuncio, in un post su Instagram

“Domenica scorsa mi sono recata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore al basso ventre era un cancro ovarico al terzo stadio. E’ stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranze, risate e forza”. Con questo annuncio, in un post su Instagram, Bianca Balti ha rivelato di avere un cancro. “Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò – ha aggiunto la modella, che ha un pubblicato una foto dal letto d’ospedale con un mazzo di fiori su un tavolino – Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po’ in prestito perché ne ho un sacco. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita”.

