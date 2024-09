Il ragazzo "ha capito che non può tornare indietro", ha sottolineato in conferenza stampa la pm

“Tecnicamente non c’è un movente, dal punto di vista sociologico sono aperte tutte le strade e le indagini. Il ragazzo ha riferito che ci pensava da qualche giorno” a uccidere i suoi genitori e il fratello di 12 anni. A parlare è la procuratrice per i minori Sabrina Ditaranto, in merito al 17enne, reo confesso della strage familiare di Paderno Dugnano, compiuta nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre. Il giovane “era lucido”, ha affermato Ditaranto. “Ha capito che non può tornare indietro, lui non si dà una spiegazione di quello che ha fatto”, ha aggiunto la procuratrice.

Pm: “17enne si sentiva ‘estraneo al mondo”

“Mi sentivo estraneo al mondo”. Sono state queste le parole del 17enne autore della strage, come riferito dalla procuratrice Ditaranto. E la festa di compleanno per i 51 anni del padre, la sera prima del triplice omicidio, “può aver acuito il malessere” del ragazzo. “I festeggiamenti sono un momento critico per chi sta soffrendo”.

Procura minori chiederà conferma convalida in prossime ore

La procura per i minorenni di Milano avanzerà richiesta di convalida del fermo per il 17enne nelle prossime ore. Successivamente sarà fissata l’udienza davanti al gip per un nuovo interrogatorio prima di esprimersi sulla misura cautelare. Al momento il giovane è alla prima accoglienza del carcere minorile Beccaria, dove sta già ricevendo supporto.

Primo a essere ucciso fratello, padre stava soccorrendo figlio

Il primo a essere ucciso è stato il fratello di 12 anni, poi nella camera dei ragazzi, luogo del delitto, sono arrivati i genitori del 17enne. “Dormivano e probabilmente si sono risvegliati in un incubo”, ha affermato Ditaranto riferendosi alle vittime. La seconda a essere colpita e uccisa è stata la madre, infine il 17enne ha ammazzato il padre che era di spalle, chino a “soccorrere il figlio” di 12 anni. “Molte ferite sono al collo” delle vittime, quindi “le urla non sono state molto elevate”.

Pm: “Giovani soli, sta diventando un problema”

“C’è solitudine, sta diventando un problema. Ci sono più giovani soli, manifestano un malessere che riguarda soprattutto la socialità“, ha affermato ancora Ditaranto. “È un disagio in aumento e possiamo fare molto poco”, ha aggiunto la procuratrice facente funzione sottolineando come i minori “non possono rivolgersi autonomamente a uno psicologo o psichiatra senza l’autorizzazione dei genitori. E questo può diventare un problema”.

