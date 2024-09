Si tratta dei coniugi Fabio Chiarioni e Daniela Albano e del figlio 12enne Lorenzo

Si chiamano Fabio Chiarioni e Daniela Albano i due coniugi trovati senza vita questa mattina nella loro villetta a Paderno Dugnano (in provincia di Milano), assieme al figlio di 12 anni Lorenzo. Ad aver confessato il delitto è stato il figlio maggiore di 17 anni che ha cambiato versione dopo un lungo interrogatorio. Inizialmente infatti il ragazzo aveva spiegato di aver ammazzato solo il padre dopo aver visto la madre e il fratellino morti in casa.

Il padre, Fabio Chiarioni, era un imprenditore edile di 51 anni di Desio (provincia di Monza e Brianza) e dal 2005 era spostato con Daniela Albano. Lei, libera professionista di 49 anni, nel 2016 aveva partecipato al noto quiz televisivo ‘Caduta Libera’, condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Il piccolo Lorenzo invece aveva appena 12 anni e avrebbe dovuto iniziare la terza media a Paderno. “Era una famiglia normale come tante altre, conosciuta in paese e tranquilla. Non era seguita dai servizi sociali o problematica. Il papà lavorava nell’edilizia e abitava in un bel quartiere. Siamo sbalorditi e sgomenti”, ha detto la sindaca Anna Varisco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata