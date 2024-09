Antonella Caniato: "È arrivato da noi lo scorso anno e sarebbe tornato la prossima settimana per la seconda media"

Antonella Caniato, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Allende di Paderno Dugnano, ricorda il 12enne ucciso dal fratello 17enne, reo confesso della strage familiare avvenuta nella cittadina alle porte di Milano. “Era un ragazzino solare, sempre sorridente, collaborativo con gli insegnanti”, afferma la preside. “È arrivato da noi lo scorso anno e sarebbe tornato la prossima settimana per la seconda media. Era uno studente che amava venire a scuola”. “Un ragazzino come tanti, impegnato a scuola , anche bravo“. Nella stessa scuola ha studiato anche il fratello maggiore che nella notte tra il 31 agosto e l’1 settembre ha ammazzato anche il padre e la madre nella loro abitazione. “Ha finito medie nell’anno del Covid, quello in cui da febbraio praticamente non li abbiamo più visti“, racconta ancora Caniato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata