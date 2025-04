Per l'omicidio ha confessato la propria responsabilità l'ex fidanzato della ragazza, Mark Samson

Tre colpi mortali inflitti al collo con un coltello. È questa la causa della morte, secondo il medico legale che ha eseguito l’autopsia, di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni trovata morta mercoledì mattina in un dirupo sul monte Guadagnolo a Capranica Prenestina in provincia di Roma per il cui omicidio ha confessato la propria responsabilità l’ex fidanzato Mark Samson. Sul corpo della ragazza anche altre ferite, alcune delle quali derivanti da un possibile tentativo di difesa.

Il pm valuta le aggravanti della premeditazione e della crudeltà

Nei confronti di Samson i pm di Roma valutano di contestare le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, mentre gli inquirenti continuano a raccogliere prove a suo carico. Nell’abitazione del giovane sono state trovate tracce di sangue, e la sua auto è stata ripresa da alcune fototrappole nei pressi del dirupo dove è stato scaricato il cadavere di Ilaria Sula.

