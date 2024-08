L'opera dell'attivista Cristina Donati Meyer: “Servono azioni concrete”

Un pianeta Terra che si scioglie a causa dell’emergenza climatica. Con quest’opera, dal titolo ‘Pianeta terra: più 15 gradi’, comparsa questa mattina in Piazza della Scala a Milano, l’attivista Cristina Donati Meyer ha voluto denunciare l’esigenza di azioni concrete e immediate per contrastare l’aumento della temperatura del globo con conseguenze drammatiche che vanno dalla siccità alla desertificazione fino alla carestia in molte aree del pianeta.

