Sergio Ruocco in un'intervista al Corriere della Sera: "Stavo dormendo, non mi sono reso conto di niente"

Sava dormendo nella sua casa di Terno d’Isola Sergio Ruocco, 37 anni, idraulico, quando la compagna Sharon Verzeni è uscita in strada per camminare intorno a mezzanotte, trovando le quattro coltellate, di mano ancora ignota, che l’hanno uccisa. “Io purtroppo non mi sono reso conto di niente“, ha detto Ruocco al Corriere della Sera, affermando di essere andato a dormire alle 22. “Capitava che Sharon andasse a camminare la sera per il caldo, da sola oppure qualche volta con me. Ma se avessi saputo che sarebbe uscita a quell’ora, non l’avrei lasciata“, ha aggiunto. I due, quella sera, avevano cenato insieme. Si frequentavano da 16 anni.

