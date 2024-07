I carabinieri stanno indagando per ricostruire quanto accaduto

Una donna di 30 anni è stata accolellata a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. La donna è apparsa subito in gravi condizioni: portata d’urgenza nell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è deceduta. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Zogno che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto. Non è infatti ancora chiaro dove sia avvenuta l’aggressione. La donna, secondo quanto si apprende, presentava diverse ferite provocate da arma da taglio, al torace e alla schiena.

