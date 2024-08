Un camion, per cause in corso di accertamento, ha urtato un altro mezzo pesante

Si registrano dieci chilometri di coda sulla A1 tra Modena Nord e Valsamoggia per un incidente che ha coinvolto due tir, al chilometro 172. L’incidente ha causato traffico in entrambe le direzioni. Un camion, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un altro mezzo pesante che stava segnalando la presenza di un cantiere. L’uscita consigliata, informa Autostrade per l’Italia, per chi proviene da Milano è Modena nord.

Uno dei due tir coinvolti nell’incidente sulla A1, al chilometro 172, era alimentato a Gnl, metano liquido, conservato in serbatoi per l’alimentazione dei mezzi pesanti a -80 gradi sotto zero. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco del Nbcr di Milano, sotto il comando dei vigili del fuoco di Modena. I pompieri sono intervenuti per bruciare il gnl rimasto all’interno tecnicamente – secondo quanto spiegato a LaPresse – con una operazione che viene definita “bruciare in fiaccola“. Le operazioni, al momento terminare, hanno richiesto la chiusura della A1 nel tratto interessato e la conseguente coda di 10 chilometri.

