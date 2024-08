Il sindaco della Capitale è andato sul posto assieme al prefetto Lamberto Giannini. Non si registra alcun ferito

Ancora una volta Roma è costretta a fare i conti con un vasto incendio che ha causato danni, disagi e tanta paura tra i cittadini. Le fiamme hanno interessato la zona nord della Capitale, tra i quartieri Prati e Monte Mario, in linea d’aria a poca distanza dalla città giudiziaria di Piazzale Clodio e dalla sede della Rai di via Teulada.

Evacuati sei palazzi, quattro auto andate a fuoco

Altissima la colonna di fumo nero levatasi dalla zona, e visibile da gran parte della città. Decine i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, mentre dall’alto hanno operato gli elicotteri antincendio. A rendere difficili le operazioni di spegnimento è stato anche il forte vento. A scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato quattro palazzine in via Ildebrando Goiran e 40 persone dall’Osservatorio Astronomico di Monte Mario. Il bilancio complessivo, secondo il sindaco Roberto Gualtieri, è di sei palazzine evacuate e quattro auto andate a fuoco.

“Ero appena arrivato a casa dalle vacanze e mi sono trovato davanti a questa situazione – ha raccontato un testimone a LaPresse – sono riuscito a salire in casa con un agente per verificare che tutto fosse in ordine. Purtroppo la mia automobile è bruciata ma comunque mi ritengo fortunato perché le conseguenze potevano essere peggiori”, ha aggiunto. “Vedere la collina di Monte Mario bruciata è un’immagine che stringe il cuore”.

Ripercussioni sulla programmazione Rai

Sul posto è intervenuta la Polizia che, oltre ad assistere i residenti riversatisi per strada, ha avviato subito i rilievi per risalire alle cause dell’incendio. L’incendio ha avuto ripercussioni anche sulla programmazione della Rai: sospesa l’Estate in diretta, sostituita da una puntata di ‘Techetechetè’. “Stiamo scappando tutti”, ha detto la conduttrice Nunzia De Girolamo in un video sul suo canale Instagram. Evacuato il Centro di produzione di via Teulada e gli uffici di via Goiran, via Gomenizza, via Novaro.

Gualtieri: “Incendio colposo partito da alcune baracche”

Presente anche il sindaco di Roma, che insieme al prefetto Lamberto Giannini ha effettuato una ricognizione aerea della zona colpita dalle fiamme. Per il primo cittadino il rogo avrebbe avuto un’origine “colposa” e “sarebbe partito da alcune baracche”. “Si sta lavorando incessantemente e per motivi precauzionali sono stati evacuati alcuni civici anche perché in fondo alla strada sono state incendiate due autovetture – ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini -. Come negli anni scorsi, questa è zona sensibile, ci sarà poi modo di fare opportuni accertamenti – tanti erano già in vacanza, posso dire che non si registra alcun ferito”.

