Il rogo divampato al secondo piano di un edificio di sei livelli

Vigili del fuoco impegnati a Milano in Corso Monforte 40 a pochi passi dalla Prefettura per un incendio scoppiato al secondo piano di un edificio di sei livelli. Non risultano al momento persone ferite o coinvolte. Tre squadre del Comando di via Messina insieme al nucleo SAF ( speleo -alpino-fluviale) hanno quasi circoscritto l’incendio. C’è presenza però ancora di tanto fumo e per questo servirà un’azione di bonifica importante.

