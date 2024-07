Le forze dell'ordine hanno respinto i manifestanti con idranti e lacrimogeni

Tensioni al corteo No Tav a Chiomonte, in Val di Susa, con lancio di bombe carta. I manifestanti hanno sradicato il filo spinato intorno al cantiere e le forze dell’ordine, schierate in tenuta antisommossa, hanno risposto con l’utilizzo degli idranti e con i lacrimogeni. La Polizia ha diffuso immagini degli attacchi al cantiere di Chiomonte.

