Tensioni sabato pomeriggio al corteo No Tav a Chiomonte, in Val di Susa, con lancio di bombe carta. I manifestanti hanno sradicato il filo spinato intorno al cantiere e le forze dell’ordine, schierate in tenuta antisommossa, hanno risposto all’azione dei manifestanti con l’utilizzo degli idranti e con i lacrimogeni. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le riprese aeree mostrano un gruppo di manifestanti, interamente vestito di nero, scavalcare anche la recinzione del cantiere della Tav. Le immagini dall’alto mostrano il lancio di oggetti da parte dei manifestanti, mentre all’esterno le forze dell’ordine iniziano ad attivare gli idranti. I manifestanti hanno agito da diversi punti. In uno dei video diffusi dalle forze dell’ordine, in tre creano una rudimentale fionda di grosse dimensioni per lanciare alcuni oggetti.

Piantedosi: “Dissenso non diventi occasione di attaccare forze ordine”

“La mia solidarietà agli operatori delle Forze dell’ordine aggrediti in Val di Susa e il mio apprezzamento per l’importante lavoro che svolgono a tutela dell’infrastruttura ferroviaria e della sicurezza dei lavoratori impegnati presso il cantiere. Va condannata con fermezza ogni forma di violenza. L’espressione del dissenso non può mai diventare occasione per attaccare le nostre forze di polizia“, ha commentato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

