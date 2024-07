Annamaria Altera: "Sono pentiti, ma non hanno mai avuto sentimenti contro gli omosessuali"

L’aggressione di cui è stata vittima una coppia gay a Roma lo scorso 14 luglio non era dovuta a ragioni di omofobia, ma si sarebbe trattato semplicemente di una lite stradale. È la tesi dell’avvocato difensore dei presunti aggressori, quattro giovani identificati dalla polizia dopo che il video in cui li si vedeva picchiare la coppia gay anche con cinghiate era diventato virale. “Non fu un’aggressione omofoba ma una lite stradale. Le quattro persone coinvolte, seppure pentite, hanno dichiarato di non aver mai avuto sentimenti omofobi“, ha spiegato la legale dei giovani, Annamaria Altera.

