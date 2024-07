Si tratta di tre ragazzi e una ragazza, tutti poco più che ventenni e incensurati: denunciati per lesioni personali

Sono stati identificati gli autori dell’aggressione omofoba ai danni di una coppia di ragazzi che stava attraversando la strada in zona Eur a Roma la notte del 14 luglio scorso. Secondo quanto apprende LaPresse, si tratta di tre ragazzi e una ragazza, tutti poco più che ventenni e incensurati. Le vittime dell’aggressione sono stati chiamate in caserma dai carabinieri dell’Eur e, accompagnati da un avvocato di fiducia, hanno effettuato il riconoscimento dei 4. I ventenni sono stati tutti denunciati per lesioni personali.

