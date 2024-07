Colpite in particolare le province di Varese, Como, Lecco e Milano

Da ieri mattina i vigili del fuoco della Lombardia sono impegnati a far fronte alla violenta ondata di maltempo abbattutasi sul nord Italia, con pioggia, vento e grandine. Colpite in particolare le province di Varese, Como, Lecco e Milano. 520 gli interventi per alberi caduti, tetti divelti e allagamenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata