Livelli di rischio ad Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescata, Rieti e Viterbo

Bollino rosso per allerta Caldo a Roma e in altre dieci città per la giornata di domani, sabato 13 luglio. Il dato emerge dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Assieme a Roma, domani l’allerta è di colore rosso nelle seguenti città: Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescata, Rieti e Viterbo. Bollino arancione per Bari.

A Campobasso 2 persone in ospedale

Campobasso è tra le città più calde d’Italia in questi giorni, con il bollino rosso del Ministero della Salute che segnala condizioni di massima allerta per le temperature elevate. Le temperature roventi, associate agli alti livelli di umidità, stanno mettendo a dura prova la popolazione. A causa del Caldo, due pazienti sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Uno dei pazienti è arrivato in stato soporoso con codice rosso, mentre l’altro ha presentato palpitazioni e sudorazione con codice azzurro. Entrambi sono stati sottoposti ai primi controlli e alle cure del caso, e successivamente dimessi a domicilio. Anche sulla costa molisana è stato registrato un caso di colpo di calore. Una persona si è rivolta al pronto soccorso di Termoli, ma fortunatamente senza gravi conseguenze.

Italia spaccata in due, vento e temporali al Nord, 40° al Sud

E mentre al Centro Sud permane una situazione soleggiata, con caldo torrido e temperature vicine ai 40 gradi, una nuova violenta ondata di maltempo si sta abbattendo da stamani nel nord Italia già colpito da forti piogge e temporali negli scorsi giorni. L’instabilità, caratterizzata da forte vento e rovesci al momento è concentrata nella zona compresa tra Lombardia e Piemonte, in particolare nel Novarese. A Fontaneto d’Agogna, in provincia di Novara, sono stati scoperchiati alcuni fabbricati, e diversi danni si sono registrati ad abitazioni private. Molti gli alberi abbattuti e i cartelli stradali divelti. La fornitura di energia elettrica è al momento interrotta in tutto il centro abitato. Nelle prossime ore il maltempo dovrebbe dirigersi verso est.

Soccorsi 7 ragazzi in difficoltà in montagna nella Bergamasca

I tecnici della VI Delegazione Orobica hanno soccorso un gruppo di sette ragazzi aveva trascorso la notte al bivacco, poi stamattina avevano cominciato la discesa verso valle ma le condizioni meteorologiche sono peggiorate e si sono trovati in difficoltà; allora hanno chiesto aiuto, nella zona di Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. La centrale ha attivato il Soccorso alpino di Clusone, poco prima delle 8. I soccorritori sono saliti mentre i ragazzi stavano comunque scendendo in autonomia. Una volta raggiunto il gruppo nei pressi del rifugio Cassinelli, i soccorritori hanno verificato le condizioni dei giovani e, in accordo con la centrale, li hanno trasportati fino al Passo della Presolana, dove c’era l’ambulanza per le valutazioni del caso. Un ringraziamento al gestore del rifugio Cassinelli per il supporto alle squadre. L’intervento è finito in tarda mattinata.Controllate sempre con attenzione le previsioni del tempo, ci sono diversi servizi che danno informazioni precise e attendibili nell’arco di un paio di giorni. Fatelo sempre prima di programmare un itinerario o un’escursione perché basta un cambiamento delle condizioni climatiche per aumentare gli eventuali rischi. Consultate i bollettini ufficiali e verificate se sono indicati stati di allerta meteo.

