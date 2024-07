L'incidente nella notte tra giovedì e venerdì

Un 27enne è morto per ipotermia dopo essere caduto nella notte tra giovedì e venerdì nel laghetto di Bardonecchia, nel Torinese, nei pressi del rifugio Scarfiotti. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti dopo l’allarme giunto intorno alle 2.45. Sul posto sono state inviata una squadra a terra e l’eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che però, in volo, ha dovuto abortire la missione per condizioni meteo negative. Quando i tecnici del Soccorso Alpino sono giunti sul luogo dell’incidente, il corpo dell’uomo era stato recuperato dall’acqua dalle persone presenti e il personale dell’ambulanza di base era impegnato nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare a cui anche i soccorritori hanno contribuito. In seguito è giunta sul posto un’autoambulanza avanzata con il medico che ha proseguito le manovre, ma non c’è stato niente da fare. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di Polizia Giudiziaria.

