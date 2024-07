Oltre a diversi danni ai mezzi e alle infrastrutture circostanti, ci sarebbe una persona ferita

Un incidente ferroviario ha coinvolto un treno merci e un treno passeggeri in via Toscana, a Parma. In base alle prime informazioni, oltre a diversi danni ai mezzi e alle infrastrutture circostanti, ci sarebbe una persona ferita.

