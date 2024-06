Il ministro degli Esteri, Tajani: "Ringrazio l'ambasciata in India per il lavoro di assistenza con il resto della famiglia"

“I nostri uffici consolari in India hanno appena rilasciato i visti d’ingresso in Italia per la sorella di Soni, la cognata di Satnam Singh il bracciante morto nell’Agro Pontino”. Lo comunica il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post su X. “Ringrazio l’ambasciata italiana in India per il lavoro di assistenza che continuano a fare anche con il resto della famiglia”.

