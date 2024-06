Immagini di repertorio

Si tratta di un uomo e una donna di età non nota

Due persone – un uomo e una donna di età non nota – sono state investite e uccise in stazione a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia, poco dopo le 13. Non sono note informazioni sulla dinamica. Sul posto, oltre a personale medico, con l’elisoccorso, e i vigili del fuoco anche le forze dell’ordine per le indagini del caso.

