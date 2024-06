La piccola è stata portata in ospedale in codice rosso, in stato di arresto cardiocircolatorio, ma non ce l'ha fatta

Tragedia a Brescia, dove una bambina di due anni è morta dopo essere stata investita da un’automobile mentre era in strada in compagnia della nonna, 80 anni, in viale Caduti del lavoro nei pressi di una scuola, la Little England. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Quando i soccorsi del 118 Areu sono arrivati sul posto, hanno trovato la bambina in arresto cardiocircolatorio e l’hanno trasportata d’urgenza, in codice rosso, nell’ospedale pediatrico Civili di Brescia. Ma non ce l’ha fatta. La nonna, che ha riportato traumi a una gamba e a un braccio, è stata soccorsa e trasferita nell’ospedale Sant’Anna.

